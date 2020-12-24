Avrupa borsaları yükselişle açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

24.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:45
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 artışla 6.510 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 yükselişle 5.539 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,38 değer kazancıyla 8.104 puanda bulunuyor.

Almanya ve İtalya'da borsalar Noel tatiline başlarken, İngiltere, Fransa ve İspanya borsalarında ise yarım gün işlem gerçekleştirilecek.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,12 üzerinde 1,22 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin, Brexit sonrası ticaret anlaşması için taslak metinde anlaşma sağladığına ilişkin haberlerin piyasaların en önemli gündem maddesi olarak dikkati çektiğini belirterek, Fransa'nın, İngiltere'ye uyguladığı seyahat yasağını kaldırmasının, piyasalarda risk algısının azalmasında önemli rol oynadığını kaydetti.

Bugün, ABD'de kasım ayı dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğine değinen analistler, Noel tatili dolayısıyla açık olan sınırlı sayıdaki piyasada düşük hacimli dalgalı bir seyir izlenebileceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel İsmail Demir Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Demet Akalın Birkan Sokullu
Spor Arda Turan Hüseyin Göçek Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avrupa borsaları yükselişle açıldı | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 11:48:36. #1.14#
title