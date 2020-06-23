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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alıcılı başladı.

Avrupa borsaları yükselişle açıldı
23.06.2020 10:25 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:34

Avrupa borsaları, güne alıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 değer kazanarak 365 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,8 artarak 12.359 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 6.272 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 primle 7.391 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kazançla 4.976 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla 19.602 puan oldu.

Avro/dolar paritesi haftanın ikinci işlem gününde de yükselişini sürdürerek yüzde 0,3 kazançla 1,1290 ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,2490 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka artış hızının yükselmesine karşın ekonomilerin hızlı bir şekilde toparlanacağına ilişkin beklentilerin pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğüne işaret eden analistler, gün içerisinde Avrupa ve ABD'de açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere ABD'de yeni konut satış verilerinin de izleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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