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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, ekonomiye ilişkin iyimserlikle güne alıcılı başladı.

Avrupa borsaları yükselişle açıldı
17.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:11

Avrupa borsaları, ekonomiye ilişkin iyimserlikle güne alıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 değer kazanarak 366 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,8 artarak 12.418 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 yükselişle 6.302 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 primle 7.529 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2 kazançla 5.011 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,2 artışla 19.863 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1278 ve sterlin/dolar paritesi 1,2560 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'deki sunumu ve Çin'in başkenti Pekin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının risk algısını artırmasına rağmen dün ABD ve Avrupa'da beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin Avrupa borsalarını desteklediğini söyledi.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü belirten analistler, gün içerisinde Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de gerçekleştireceği konuşmanın takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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