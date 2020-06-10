Avrupa borsaları yükselişle açıldı Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları öncesi güne alıcılı başladı.

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları öncesi güne alıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 değer kazanarak 373 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1 artarak 12.748 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 6.380 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,1 primle 7.843 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 kazançla 5.147 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 artışla 20.127 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1350 ve sterlin/dolar paritesi 1,2770 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, bu akşam yayımlanacak Fed kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların öncesinde pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade etti.

Fed'in faizlerde değişikliğe gitmeyeceğini öngören analistler, getiri eğrisi kontrolü hakkındaki söylemlerin öne çıkacağına işaret etti.

Analistler, bugün Avrupa tarafında veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, Fed kararlarının yanı sıra ABD'de mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi verisinin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA