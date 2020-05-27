Avrupa borsaları yükselişle açıldı Avrupa borsaları, güne alıcılı başladı.

Avrupa borsaları, güne alıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 değer kazanarak 350 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 artarak 11.552 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 yükselişle 6.119 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 primle 7.068 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 kazançla 4.632 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 artışla 17.879 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 0,2 azalışla 1,0960, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,3 düşüşle 1,2300 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD-Çin geriliminin artabileceğine ilişkin endişelere karşın ekonomilerin yeniden açılmaya başlaması için atılan adımlarla pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade etti.

Avrupa'da bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirten analistler, ABD Merkez Bankası'nın Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA