Avrupa borsaları yükselişle açıldı Avrupa borsaları, küresel bazda ekonomilerin yeniden açılacağına yönelik beklentilerin etkisiyle haftaya yükselişle başlarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi negatif ayrıştı.

Avrupa borsaları, küresel bazda ekonomilerin yeniden açılacağına yönelik beklentilerin etkisiyle haftaya yükselişle başlarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi negatif ayrıştı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 342 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,7 artışla 11.150 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 düşerek 5.993 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 değer kazanarak 6.747 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 yükselerek 4.462 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artarak 17.358 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,0879 ve sterlin/dolar paritesi 1,2169 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceğine ilişkin endişelere rağmen, küresel ekonomilerin yeniden açılacağına dair güçlenen beklentilerin risk iştahını artırdığını ifade etti.

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki vaka sayısının azalmasının da artan risk iştahında etkili olduğuna dikkati çeken analistler, jeopolitik gelişmelerle birlikte Kovid-19'a ilişkin haber akışının yatırımcıların gündeminde olacağını söyledi.

Analistler, bugün veri takviminin sakin olduğunu, Almanya'da IFO endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA