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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alıcılı başladı.

Avrupa borsaları yükselişle açıldı
19.05.2020 10:36 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:36

Avrupa borsaları, güne alıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 342 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1 artarak 11.165 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 6.081 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 primle 6.805 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kazançla 4.514 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 artışla 17.494 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 0,2 artışla 1,0940, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,5 yükselişle 1,2250 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa'da hükümetler karantina tedbirlerini aşamalı olarak kaldırmaya devam ederken, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı çalışmasının klinik deneylerinden olumlu sonuç alındığı haberiyle pay piyasalarının pozitif seyrettiğini söyledi.

ABD merkezli biyoteknoloji firması Moderna'dan dün yapılan açıklamada, üzerinde çalışılan aşının 1. faz klinik deney aşamasının geçildiği ve deneylerde aşının insan vücudunda Kovid-19'u geçiren kişilerin vücudundakine benzer bağışıklık üretmeyi başardığı ifade edildi.

Analistler Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların gündeminde yer almayı sürdürdüğünü belirterek, bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde mayıs ayı ZEW Beklenti Anketi ve İngiltere'de işsizlik verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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