Avrupa borsaları yükselişle açıldı

25.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:36

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı başladı.



Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,44 kazançla 403,98 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,60 artışla 13.242,11 puanda seyrediyor.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40 yükselişle 7.356,00 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,74 primle 9.323,00 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 kazançla 5.924,80 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,92 artışla 23.474,50 puan oldu.

Analistler, Çin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın en fazla eleştirdiği konulardan biri olan fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda adım atmaya hazırlandığı haberleri sonrası pay piyasalarında risk iştahının arttığını belirtti.

Kaynak: AA