Avrupa borsaları yeni yılın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı
Avrupa borsaları yeni yılın ilk işlem gününde Kovid-19 salgınında Omicron varyantı kaynaklı vaka sayılarındaki artışa rağmen yükselişle kapandı.
Avrupa borsaları yeni yılın ilk işlem gününde Kovid-19 salgınında Omicron varyantı kaynaklı vaka sayılarındaki artışa rağmen yükselişle kapandı.
Yatırımcıların yeni yılda ekonomik toparlanmanın yeniden ivme kazanacağına yönelik beklentilerinin artmasının etkisiyle Avrupa borsalarının kapanışında gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,45 artışla 489,99 puana çıktı.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,86 artarak 16.020,73 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,4 yükselerek 27.730,32 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 değer kazanarak 7.217,22 puana ulaştı.
İngiltere piyasalarında tatil dolayısıyla işlem yapılmazken avro/dolar paritesi TSİ 20.12 itibarıyla yüzde 0,79 değer kaybederek 1,128 seviyelerinden işlem gördü.
Öte yandan, Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu'nun hisseleri Citigroup'un görünüm için "sat" tavsiyesini "al"a çevirmesinin ardından bugün yüzde 8'den fazla değer kazanması dikkati çekti.
AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi Haberleri