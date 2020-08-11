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Avrupa borsaları veri ve aşı iyimserliğiyle artıda açıldı

Başlıca Avrupa hisse senedi borsaları, bugün açıklanan ekonomik veriler ve Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelerin iyimserliğiyle artıda açıldı.

Avrupa borsaları veri ve aşı iyimserliğiyle artıda açıldı
11.08.2020 11:45 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:45

Başlıca Avrupa hisse senedi borsaları, bugün açıklanan ekonomik veriler ve Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelerin iyimserliğiyle artıda açıldı.

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, pandemi sürecinde ülke genelinde, toplam istihdamın yüzde 2.5'ine karşılık gelen 730 bin işgücü kaybı yaşandı.

Piyasalardaki iyimserliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın, aşı gelişmelerine ilişkin çok sayıda çalışmanın hız kazandığını ve "belki de zaten bir aşı"ya sahip durumda olabileceklerine ilişkin açıklamaları da destekledi.Bu gelişmelerle;Almanya'da DAX Endeksi, yüzde 3.54 yükselen Bayerische Motoren Werke (BMW) hisselerinin desteğinde yüzde 0.95 artıda açıldı.Birleşik Krallık'ta FTSE 100 Endeksi de, yüzde 4.12 yükselen International Consolidated Airlines Group hisselerinin etkisinde yüzde 0.73 yüksek açıldı.

Fransa'da CAC 40 Endeksi ise, Renault hisselerinin yüzde 3.16 yükselmesinin etkisiyle yeni güne yüzde 0.96 artışla başladı.


Kaynak: DHA

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