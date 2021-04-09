Avrupa borsaları, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından haftayı karışık seyirle kapattı
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Avrupa borsaları, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından haftayı karışık seyirle kapattı

Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Avrupa borsaları, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından haftayı karışık seyirle kapattı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Yatırımcıların güçlü küresel büyüme işaretlerini değerlendirmesinin etkisiyle bu hafta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Avrupa borsaları bugün yönünü belirme mücadelesi verdi.

Gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,08 yükselerek 437,23 puandan kapandı.

Sağlık sektöründeki şirketlerin hisselerinde ortalama yüzde 0,71'lik bir artış görülürken, Telekom şirketlerinin hisselerinde ise yüzde 0,71 kayıp görüldü.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 artarak 6.169,41 puana ve Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,21 değer kazanarak 6,915.75 puana ulaştı

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 değer kaybederek 24.429,41 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 azalışla 6.915,75 puan seviyesinden kapattı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.20 itibarıyla yüzde 0,14'lük azalışla 1,189 seviyesinden işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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