Avrupa borsaları, ticaret gelişmeleriyle günü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.
Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde ilerleme olduğuna yönelik haberlerin etkisiyle günü yükselişle kapattı.
Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow'un, Çin'le ilk tur görüşmelerin neredeyse sonuna gelindiğini açıklaması, yatırımcılar tarafından olumlu değerlendirildi.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,40 yükselerek 406,04 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 artarak 5.939,27 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,46 değer kazanarak 23.588,59 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,47 yükselişle 13.241,75 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14'lik artışla 7.302,94 seviyesinden kapandı.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.49 itibarıyla yüzde 0,27'lik artışla 1,1049 seviyelerinde işlem gördü.