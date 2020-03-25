Avrupa borsaları "teşvik paketi"nin etkisiyle yükselişle kapandı Avrupa borsaları, Beyaz Saray ve Kongre'nin teşvik paketi üzerinde anlaşmaya varmasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, Beyaz Saray ve Kongre'nin teşvik paketi üzerinde anlaşmaya varmasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

ABD'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Senato'ya sunulan 2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketi üzerinde Cumhuriyetçiler ile Demokratların anlaşmaya varmasının ardından risk iştahının artmasıyla Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 3,09 yükselerek 313,38 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,47 artarak 4.432,3 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,74 değer kazanarak 17.243,68 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,79 yükselişle 9.874,26 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 4,45'lik artışla 5.688,2 seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.30 itibarıyla yüzde 0,67'lik artışla 1,086 seviyelerinde işlem gördü.

Kaynak: AA