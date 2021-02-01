Avrupa borsaları teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükselişle kapandı
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Avrupa borsaları teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükselişle kapandı

01.02.2021 21:03 | Son Güncelleme: 01.02.2021 21:03
Avrupa borsaları teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, geçen hafta bireysel yatırımcıların yatırım fonlarına baskı yapması ile yaşanan satışların ardından teknoloji şirketlerinin hisselerindeki değer kazancıyla haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları, geçen hafta bireysel yatırımcıların yatırım fonlarına baskı yapması ile yaşanan satışların ardından teknoloji şirketlerinin hisselerindeki değer kazancıyla haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,24 yükselerek, 400,77 puandan kapandı. Stoxx 600 Teknoloji endeksinin günü yüzde 2,35 değer kazanarak kapatması dikkati çekti.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,17 artarak 5.461,68 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,17 değer kazanarak 21.825,51 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,41 yükselişle 13.622,02 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,92'lik artışla 6.466,42 seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.28 itibarıyla yüzde 0,58'lik azalışla 1,207 seviyelerinden işlem gördü.

Analistler, Avrupa pay piyasalarının GameStop çılgınlığına ilişkin endişelerle geçen haftayı düşüşle tamamladığını hatırlatarak, endekslerin dün Avrupa Birliği'nde aşı tedariki konusundaki pozitif gelişmelerin ardından yeni haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izlediğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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