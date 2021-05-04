Avrupa borsaları teknoloji hisseleri öncülüğünde sert düşüşle kapandı
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Avrupa borsaları teknoloji hisseleri öncülüğünde sert düşüşle kapandı

Avrupa borsaları teknoloji hisseleri öncülüğünde sert düşüşle kapandı
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, teknoloji hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, teknoloji hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,43 azalarak 433,65 puana düştü. Teknoloji şirketlerinin hisseleri, bugün satışlarla ortalama yüzde 3,75 düşüş gösterirken, bu hemen hemen tüm sektörlerde hisse senetlerini baskıladı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89 azalışla 6.251,75 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,49 düşüşle 14.856,48 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,67 azalarak 6.923,17 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,81 değer kaybederek 23.977,53 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.30 itibarıyla yüzde 0,38 azalarak 1,202 seviyelerinde işlem gördü.

Avrupa borsalarındaki negatif seyirde teknoloji şirketlerinin hisselerinin aşırı değerlendirmesine yönelik endişeler etkili oldu.

Büyük teknoloji şirketleri Kovid-19 krizinden güçlenerek çıkarken, hisse senetlerindeki aşırı değerlendirmelerle borsalarda bir balon oluşturmasından endişe ediliyordu.

Şirket hisselerinden, Alman yazılım firması Teamviewer'in hisseleri yüzde 12 değer kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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