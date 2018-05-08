Avrupa borsaları Stoxx Europe 600 hariç günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına ilişkin beklentilerle günü Stoxx Europe 600 hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,13 artarak 390,00 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 azalarak 5.521,93 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,64 azalarak 24.142,54 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,54 azalarak 7.565,75 seviyesinden, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,28 azalarak 12.540,50 seviyesinden günü sonlandırdı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.35 itibariyle yüzde 0,37'lik düşüşle 1,1876 seviyelerinde işlem görüyor.