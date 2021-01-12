Avrupa borsaları Stoxx Europe 600 hariç düşüşle kapandı
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Avrupa borsaları Stoxx Europe 600 hariç düşüşle kapandı

12.01.2021 20:51 | Son Güncelleme: 12.01.2021 20:54
Avrupa borsaları Stoxx Europe 600 hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin etkisiyle Stoxx Europe 600 hariç günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin etkisiyle Stoxx Europe 600 hariç günü düşüşle kapattı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 azalarak 6.751,11 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,08 düşerek 13.925,06 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 değer kaybıyla 5.650,97 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,33 gerileyerek 22.646,07 puana indi.

Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 ise yüzde 0,05 değer kazanarak 408,61 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.37 itibarıyla yüzde 0,19'luk yükselişle 1,217 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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