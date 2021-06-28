Avrupa borsaları seyahat ve eğlence hisseleri öncülüğünde düşüşle kapandı
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Avrupa borsaları seyahat ve eğlence hisseleri öncülüğünde düşüşle kapandı

Avrupa borsaları seyahat ve eğlence hisseleri öncülüğünde düşüşle kapandı
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Avrupa borsaları, yatırımcıların dünya genelinde etkisi artan Kovid-19'un delta varyantına odaklanması nedeniyle haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, yatırımcıların dünya genelinde etkisi artan Kovid-19'un delta varyantına odaklanması nedeniyle haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,59 azalarak 454,94 puana düştü. Seyahat ve eğlence şirketlerinin hisseleri, bugün ortalama yüzde 4,35 düşüş gösterdi.

Enerji hisseleri ortalama yüzde 2,34 değer kaybederken, sağlık sektörü hisseleri ise ortalama yüzde 0,62 değer kazandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,98 azalışla 6.558,02 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,34 düşüşle 15.554,18 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,88 azalarak 7.072,97 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,11 değer kaybederek 25.227,1 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.25 itibarıyla yüzde 0,017 azalarak 1,193 seviyelerinde işlem gördü.

Avrupa borsalarındaki düşüte yatırımcıların Kovid-19'un delta varyantına yönelik endişeleri etkili oldu.

Bu arada Avrupa'da bazı ülkeler delta varyantının en çok görüldüğü İngiltere'den gelen ziyaretçilere yeni kısıtlamalar getirirken, kıtanın en büyük ekonomisine sahip Almanya, seyahat kısıtlamalarının AB genelinde alınması konusunda çalışmalar yürütüyor.

Finlandiya merkezli Nokia'nın hisseleri, Goldman Sachs'ın hisse hedef fiyatını yükseltmesinden sonra yüzde 5'ten fazla değer kazandı. İngiliz lüks giyim markası Burberry'in hisse değeri de üst yöneticisinin (CEO) şirketten ayrılacağını açıklamasından sonra yüzde 8,75 geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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