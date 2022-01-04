Avrupa borsaları seyahat sektörü öncülüğünde yükselişle kapandı - Haberler
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Avrupa borsaları seyahat sektörü öncülüğünde yükselişle kapandı

Avrupa borsaları seyahat sektörü öncülüğünde yükselişle kapandı
AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Avrupa borsaları, küresel piyasalarda yeni yılda ekonominin toparlanmaya devam edeceğine ilişkin iyimserliğin artmasının ardından seyahat şirketlerinin hisselerindeki değer kazancıyla günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları, küresel piyasalarda yeni yılda ekonominin toparlanmaya devam edeceğine ilişkin iyimserliğin artmasının ardından seyahat şirketlerinin hisselerindeki değer kazancıyla günü yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,82 yükselerek, 494,02 puandan kapandı. Stoxx 600 Seyahat ve Eğlence endeksinin günü yüzde 3,47 değer kazanarak kapatması dikkati çekti.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,39 artarak 7.317,41 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,81 değer kazanarak 27.954,84 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,82 yükselişle 16.152,61 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,63'lük artışla 7.505,15 seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.36 itibarıyla yüzde 0,03"ük azalışla 1,209 seviyelerinden işlem gördü.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri

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