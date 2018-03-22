Avrupa Borsaları Sert Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları günü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,55 azalışla 369,15 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,70'lik kayıpla 12.100,08 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,23 gerileyerek 6.952,59 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 1,49 değer kaybederek 9.487,40 puana düştü.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,85 azalarak 22.397,84 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,38 kayıpla 5.167,21 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.46 itibarıyla yüzde 0,24'lük azalışla 1,2308 seviyesinde bulunuyor.