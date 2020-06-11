Avrupa borsaları sert düşüşle açıldı Avrupa borsaları, güne satıcılı başladı.

Avrupa borsaları, güne satıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,1 değer kaybıyla 360 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,6 azalışla 12.206 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,4 düşerek 6,178 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,9 değer kaybederek 7.444 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,5 gerileyerek 4.929 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,7 azalarak 19.219 puan oldu.

Avro/dolar paritesi dün son 3 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün yüzde 0,2 değer kaybederek 1,1360, sterlin/dolar paritesi de yüzde 0,6 azalarak 1,2670 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasına karşın karar metni ve açıklamaların ekonomide hızlı toparlanmaya ilişkin beklentileri desteklemediğini belirterek, bu etkiyle pay piyasalarının negatif seyrettiğini ifade etti.

Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası gerçekleştirdiği basın toplantısında toparlanma yolunda güçlü bir şekilde ilerlendiğine emin olana kadar Fed'in imkanlarını güçlü, proaktif ve agresif bir şekilde kullanmaya devam edeceğine işaret etti.

Analistler, bugün avro para birimini kullanan Avrupa Birliği ülkelerinin maliye bakanlarının katılacağı Avro Grubu Toplantısı'nın gündemin odağında yer aldığını kaydederek, gün içerisinde ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini söyledi.

Kaynak: AA