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Avrupa borsaları sert düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceğine ilişkin endişelerle haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı başladı.

Avrupa borsaları sert düşüşle açıldı
22.05.2020 10:35 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:35

Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceğine ilişkin endişelerle haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,6 değer kaybıyla 335 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,7 azalışla 10.882 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2 düşerek 5.897 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,4 değer kaybederek 6.593 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,6 gerileyerek 4.373 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,4 azalarak 16.843 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,0920 ve sterlin/dolar paritesi 1,2180 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceğine ilişkin endişelerin pay piyasalarını baskıladığını ifade etti.

Çin'in Ulusal Halk Kongresinin (NPC), Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet karşıtı gruplarla etkin mücadelede ulusal güvenliği güçlendiren mevzuat çıkarmasına izin verecek bir karar tasarısı sunacağını aktaran analistler, bu gelişmenin Batı ile Çin arasında yeni bir gerilim konusunun ortaya çıkmasına neden olduğuna işaret etti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında yer almaya devam ettiğini belirterek, bugün Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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