Avrupa Borsaları Satıcılı Açıldı

BoE'nin faiz kararının takip eden Avrupa borsaları güne satıcılı başladı.

Avrupa Borsaları Satıcılı Açıldı

BoE'nin faiz kararının takip eden Avrupa borsaları güne satıcılı başladı.

Kaynak: Dunya.com