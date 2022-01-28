Avrupa borsaları merkez bankalarının politikalarına yönelik endişelerle düştü

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Avrupa borsaları, yüksek enflasyon sonrası merkez bankalarının politikalarının yönüne ilişkin endişelerin yatırımcı duyarlılığı üzerinde baskı oluşturmasıyla haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Maden ve finans şirketlerinin hisselerinde yoğunlaşan satışlar sonrası gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,02 azalarak 465,55 puandan kapandı.

Stoxx 600 madencilik endeksinin günü yüzde 2,78 değer kaybederek kapatması dikkati çekti. Bu düşüşün yanında, Stoxx 600 seyahat ve eğlence endeksi, bazı ülkelerin Kovid-19 kısıtlamalarını kaldıracağına dair haberlerin ardından yüzde 0,68 artış göstererek günü 228,18 puandan kapattı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82 azalarak 6.965,88 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 1,17'lik düşüşle 7.466,07 seviyesinden tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,18 değer kaybederek 26.565,41 ve Almanya DAX 30 endeksi yüzde 1,32 düşerek 15.318,95 seviyesinden günü kapattı.

Avrupa borsalarının haftalık olarak Mart 2020'den beri ilk kez art arda dört hafta düşüş göstermesi dikkati çekti.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.40 itibarıyla yüzde 0,11'lik artışla 1,116 seviyelerinde işlem gördü.

Yatırımcıların yakından izlediği verilerde, ABD ekonomisi, Kovid-19 salgınının etkisiyle 2020'de gösterdiği daralmanın ardından geçen yıl yüzde 5,7 ile 1984'ten bu yana en güçlü büyümeyi kaydetti.

Avrupa'da ise Fransa ve İspanya ekonomileri geçen yıl sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 5 büyürken, kıtanın en büyük ekonomisine sahip Almanya'nın büyümesi yüzde 2,8'de kaldı.