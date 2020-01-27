Avrupa borsaları, koronavirüse ilişkin artan endişelerle günü sert düşüşle kapattı

27.01.2020 20:56 | Son Güncelleme: 27.01.2020 20:56

Avrupa borsaları, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) ilişkin yatırımcıların tedirginliğinin artması nedeniyle haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 2,26 azalarak 414,07 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,68 azalarak 5.863,02 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 2,29'lık düşüşle 7.412,05 seviyesinden tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,31 değer kaybederek 23.416,13 ve Almanya'da da DAX 30 endeksi günü yüzde 2,74 düşerek 13,204,77 seviyesinden kapattı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.35 itibarıyla yüzde 0,11'lik azalışla 1,1011 seviyelerinde işlem gördü.

Analistler, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün çoğu Asya'da olmak üzere 10'dan fazla ülke ve bölgede yayılması ve virüsün "global bir sorun" haline geleceğine dair endişenin etkisiyle bugün pay piyasalarında sert satışların yaşandığını belirtti.

Kaynak: AA