Avrupa borsaları koronavirüs vaka sayısının artmasıyla günü düşüşle kapattı
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Avrupa borsaları koronavirüs vaka sayısının artmasıyla günü düşüşle kapattı

Koronavirüs salgınının şiddeti ve süresine ilişkin belirsizlik piyasalarda da etkilerini göstermeye başladı. Avrupa borsaları koronavirüs vaka sayısının artmasıyla günü düşüşle kapattı.

31.01.2020 21:52 | Son Güncelleme: 31.01.2020 21:52
Avrupa borsaları koronavirüs vaka sayısının artmasıyla günü düşüşle kapattı

borsaları koronovirüsün 'de de görülmesi ve dünya çapında vakaların sayısının giderek artmasıyla, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.


Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,07 azalarak 410,71 puandan kapandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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