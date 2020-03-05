Avrupa borsaları koronavirüs salgını endişesiyle günü düşüşle tamamladı
Avrupa borsaları koronavirüs salgını endişesiyle günü düşüşle kapattı.
Avrupa borsaları koronavirüs salgını endişesiyle günü düşüşle kapattı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,35 azalarak 381,07 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,90 azalarak 5.361,10 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,51 düşüşle 11,944,72 seviyesinden kapandı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 1,62'lik düşüşle 6.705,43 seviyesinden tamamladı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,78 değer kaybederek 21.554,88 puana geriledi.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.07 itibarıyla yüzde 0,52'lik yükselişle 1,119 seviyelerinde işlem gördü.
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Kaynak: AA