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Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları karışık seyrediyor
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 0,17 artışla 491 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,33 değer kaybederek 15.762 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 yükselişle 7.347 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi 0,20 artışla üzerinde 7.080 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,14 düşüşle 27.099 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi 1,1287 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dün Pfizer'in kullanımdaki aşıların Omicron varyantına karşı kısmi koruma sağladığını duyurmasının piyasalardaki pozitif havayı desteklediğini bildirdi.

Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

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AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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