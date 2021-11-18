Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 490 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 artışla 16.273 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 değer kaybıyla 7.270 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7.162 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,2 azalışla 27.818 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi şu sıralarda dünkü kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,1340 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında enflasyon endişelerinin risk iştahını törpülediğini belirterek, ABD ve Avrupa'da yetkililerin para politikasına ilişkin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Bugünün veri takviminde ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksinin öne çıktığını aktaran analistler, belirsizliklerin ve fiyat oynaklığının devam ettiği doğal gaz konusuna ilişkin haber akışının da takip edileceğini kaydetti.

Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.



Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ? — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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