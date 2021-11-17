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Avrupa borsaları karışık seyrediyor

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları güne karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 489,8 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 16.264 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 değer kaybıyla 7.308 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın hemen altında 7.151 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 27.852 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi gün içinde 1,1264'le Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından şu sıralarda dünkü kapanışının hemen üzerinde 1,1310 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel bazda artan enflasyon endişelerine paralel Avrupa pay piyasalarının da yön arayışında olduğunu belirtti.

Bugün İngiltere'de açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,1 ve yıllık yüzde 4,2 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Bugün Avro Bölgesi'nde TÜFE ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının da yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.

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Merkezini İngiltere'ye taşımaya hazırlanan enerji devi Royal Dutch Shell ismini değiştiriyor

Merkezini İngiltere'ye taşımaya hazırlanan enerji devi Royal Dutch Shell ismini değiştiriyor

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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