Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.



Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,07 düşerek 380,18 puana geriledi.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 artarak 7.350,92 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 0,06 değer kazanarak 12.388,68 puana çıktı.



Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 düşerek 5.145,16 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,33 değer kaybederek 21.015,10 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,09 azalarak 10.488,80 puana indi.



Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.25 itibarıyla yüzde 0,20'lik düşüşle 1,1399 seviyelerinde bulunuyor.