Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.



Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,18 artarak 382,99 puana çıktı.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 artarak 7.367,60 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,13 değer kazanarak 12.453,68 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 yükselerek 5.180,10 puana ulaştı.



İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,44 değer kaybederek 20.939,39 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,41 azalarak 10.523,60 puana geriledi.



Avro/dolar paritesi ise Türkiye saatiyle 19.15 itibarıyla yüzde 0,09'luk düşüşle 1,1332 seviyelerinde bulunuyor.