Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, Kovid-19 salgınına ilişkin devam eden belirsizliklerin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Piyasalarda son günlerde Kovid-19'un yeni varyantı Omicron'a ilişkin endişeler bir miktar azalmış olsa da yeni yılda devam etmesi beklenen salgının ekonomik etkilerine ilişkin belirsizlikler nedeniyle Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü karışık seyirle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,02 düşüşle 482,51 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 artarak 7.372,10 puana yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 azalarak 7.086,58 puana geriledi.

Noel tatili nedeniyle piyasalar Almanya'da, İtalya'da ve İsviçre'de kapalıydı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 21.14 itibarıyla yüzde 0,11'lük düşüşle 1,132 seviyelerinden işlem görüyor.

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet