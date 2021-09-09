Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) politika faiz kararı ve küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişelerle günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) politika faiz kararı ve küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişelerle günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmezken, tahvil alımlarının son iki çeyreğe göre daha düşük hızla olabileceğini duyurdu.

ECB'den yapılan açıklamada, yönetim konseyinin, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50, marjinal fonlama faizinin ise yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı bildirildi.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,04 değer kaybederek 467,69 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 1,03 azalarak 7.022,62 puana düştü.

???????Öte yandan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,08 değer kazanarak 15.623,15 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24'lük artışla 6.684,72 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,13'lük yükselişle 25.909,83 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.01 itibarıyla yüzde 0,01'lik yükselişle 1,183 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) değişikliğe gitmedi.
ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) değişikliğe gitmedi.
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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Haberler Ekonomi
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