Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,09 azalarak 460,56 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 azalışla 7.091,19 puana düşerken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,15 artışla 25.194,33 puana çıktı. Almanya'da DAX 30 ve Fransa'da CAC 40 endeksleri ise değişim göstermedi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.19 itibarıyla yüzde 0,47 artışla 1,183 seviyesinden işlem gördü.

ABD'de beklenenden yüksek gelen enflasyon verisinin ardından Avrupa borsalarında dün hakim olan karışık seyir bugün de devam etti.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de de enflasyon haziranda beklenenden fazla artış gösterdi. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen ay yüzde 2,2 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 2,5 artış kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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