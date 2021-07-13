Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, ABD'de beklenenden yüksek gelen enflasyon verisinin ardından günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları, ABD'de beklenenden yüksek gelen enflasyon verisinin ardından günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,03 artarak 460,96 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,01 azalarak 7.124,72 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,01 düşerek 15.789,64 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 gerileyerek 6.558,47 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 kayıpla 25.156,65 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.13 itibarıyla yüzde 0,413'lük düşüşle 1,181 seviyesinden işlem gördü.

ABD'de beklenenden yüksek gelen haziran enflasyonu Avrupa piyasalarını da etkiledi. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 5,4 arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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