Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Avrupa borsaları, ABD'de ekonomik toparlanmaya ilişkin son güçlü sinyalin istihdam verilerinden gelmesinin ardından haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları, ABD'de ekonomik toparlanmaya ilişkin son güçlü sinyalin istihdam verilerinden gelmesinin ardından haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,26 artarak 456,81 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,30 artışla 15.650,09 puana yükselirken İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 azalışla 7.123,27 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 azalarak 6.552,86 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,01 kayıpla 25.282,41 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.44 itibarıyla yüzde 0,059'lık düşüşle 1,184 seviyesinden işlem gördü.

Öte yandan, ABD'de tarım dışı istihdam, beklentileri aşarak haziranda 850 bin kişi arttı ve işsizlik oranı yüzde 5,9'a yükseldi. Tarım dışı istihdam verisine ilişkin piyasa beklentisi, haziranda 700 bin kişi artması yönündeydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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