Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları, işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,12 azalarak 459,33 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 değer kaybederek 7.153,43 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,21 gerileyerek 25.713,6 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,11 artarak 15.727,67 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 değer kazanarak 6.666,26 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.36 itibarıyla yüzde 0,8'lik düşüşle 1,19 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa'da yatırımcılar, enflasyon endişelerine odaklandı.

Avro Bölgesi'nde nisanda yüzde 1,6 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 2'ye ulaştı.

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi ise nisanda mart ayına kıyasla yüzde 2,2 düştü.

ABD Merkez Bankası (Fed) dün beklentiler doğrultusunda politika faizi ve varlık alım programında değişikliğe gitmezken, karar metni, üyelerin tahminleri ve Başkan Jerome Powell'ın açıklamalarının beklentilerden "şahin" olarak değerlendirilmesi ile küresel piyasalarda risk iştahı azaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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