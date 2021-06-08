Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler ve Avro Bölgesi büyüme verisinin yukarı yönlü revize edilmesinin etkisiyle günü karışık seyirle kapattı.

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler ve Avro Bölgesi büyüme verisinin yukarı yönlü revize edilmesinin etkisiyle günü karışık seyirle kapattı.

Avro Bölgesi'nin 2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerinin yukarı yönlü revize edilmesi Avrupa borsalarına olumlu yansıdı.

Daha önce yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 daraldığı açıklanan Avro Bölgesi'nin son revizyonla birlikte yüzde 0,3 daraldığı belirtildi.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,10 artışla 454,01 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 artarak 7.077,22 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,25'lik artışla 7.095,09 puana yükseldi.

Öte yandan Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,23'lük değer kaybıyla 15.640,60 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,06'lık değer kaybıyla 25.809,16 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,07 gerileyerek 1,218 seviyelerinden işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Haberler Ekonomi
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