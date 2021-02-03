Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

03.02.2021 20:51 | Son Güncelleme: 03.02.2021 20:54
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, Mario Draghi'nin İtalya'da hükümeti kurmakla görevlendirilmesi, otomobil üreticilerinin satışlarda artış beklentisi, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve enflasyondaki yükselişle günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları, Mario Draghi'nin İtalya'da hükümeti kurmakla görevlendirilmesi, otomobil üreticilerinin satışlarda artış beklentisi, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve enflasyondaki yükselişle günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,33 artarak 407,27 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,71 değer kazanarak 13.933,63 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,09 yükselerek 22.527,9 puana ulaştı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yerine seyrederek 5.563,05 puan olurken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,14 azalarak 6.507,82 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.33 itibarıyla yüzde 0,15'lik düşüşle 1,20 seviyelerinde bulunuyor.

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalar ve kısıtlayıcı tedbirlerin uzatılmasına rağmen yatırımcılar, İtalya'da Mario Draghi'nin hükümeti kurmakla görevlendirilmesini, Avrupa otomobil üreticilerinin bu yıl yüzde 10 oranında satışlarda artış beklentisini, Avro Bölgesi'nde enflasyonunun negatif seviyelerden çıkmasını ve ÜFE'deki artışı olumlu karşıladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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