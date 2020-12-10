Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

10.12.2020 20:49 | Son Güncelleme: 10.12.2020 20:52
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,44 azalarak 393,15 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,33 değer kaybederek 13.295,73 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,25 gerileyerek 21.915,51 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 değer kazanarak 6.599,76 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 artarak 5.549,65 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.27 itibarıyla yüzde 0,35'lik artışla 1,212 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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