Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

14.10.2020 19:27 | Son Güncelleme: 14.10.2020 19:30
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa ilişkin endişelerle günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa ilişkin endişelerle günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,09 düşüşle 370,62 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 azalarak 4.941,66 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58 gerileyerek 5.935,06 puan seviyesinden kapandı.

Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,25 değer kazanarak 19.607,73 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 0,07 artarak 13.028,06 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.12 itibarıyla yüzde 0,01'lik artışla 1,1760 seviyelerinde işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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