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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
22.05.2020 19:35 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:35

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,03 değer kaybederek 340,17 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 azalarak 5.993,28 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 düşerek 4.444,56 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,07 artarak 11.073,87 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,34 yükselerek 17.316,29 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.28 itibarıyla yüzde 0,55'lik düşüşle 1,089 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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