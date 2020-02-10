Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınına ilişkin endişelerle günü karışık seyirle tamamladı.
Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınına ilişkin endişelerle günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,07 azalarak 424,64 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 azalarak 6.015,67 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,27'lik düşüşle 7.446,88 seviyesinden tamamladı.
Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,12 değer kazanarak 24.507,70 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,15 artarak 13,494,03 seviyesinden kapandı.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.31 itibarıyla yüzde 0,25'lik düşüşle 1,0913 seviyelerinde işlem gördü.