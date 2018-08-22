Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,03 değer kaybederek günü 384,02 puandan kapattı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 artarak 5.420,61 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,01 artarak 12,385,70 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,40 azalarak 20.699,70 puana gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11'lik yükselişle 7.574,2 4 seviyesinde kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,19'luk yükselişle 1,1591 seviyelerinde bulunuyor.