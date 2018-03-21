Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,16 değer kaybederek, 374,96 puana indi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 azalarak 5.239,74 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,52 düşüşle 9.630,90 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 değer kaybederek, 7.038,97 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,01 artarak, 12.309,15 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,10 kazançla 22.820,12 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.45 itibarıyla yüzde 0,23'lük artışla 1,2269 seviyelerinde bulunuyor.