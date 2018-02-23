Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,22 artışla 381,16 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,18 değer kazanarak 12.483,79 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 yükselerek 5.317,37 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,93 artarak 22.672,15 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 değer kaybederek 7.244,41 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,55 azalarak 9.822,40 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.17 itibarıyla yüzde 0,26'lık düşüşle 1,2297 seviyelerinde bulunuyor.