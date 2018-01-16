Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı
Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.
Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,13 artarak 398,35 puana ulaştı.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,35 değer kazanarak, 13.246,33 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 yükselerek, 5.513,82 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,51 artarak, 10.520,40 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 değer kaybederek 7.755,93 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,21 düşerek, 23.495,28 puana indi.
Avro/dolar paritesi TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,21'lik azalışla 1,2235 seviyelerinde bulunuyor.