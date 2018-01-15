Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,17 azalarak 397,83 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 değer kaybederek 7.769,14 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,34 gerileyerek 13.200,51 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 azalarak 5.509,69 puana düştü.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49 artarak 23.543,55 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,05 yükselerek 10.467,20 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.18 itibarıyla yüzde 0,72'lik artışla 1,2273 seviyelerinde bulunuyor.