Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,27 artışla 398,41 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,36 artarak 13.367,78 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 artışla 5.487.42 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,37'lik kazançla 22.845,69 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,36'lık kayıpla 7.696,51 puana ve ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,12 azalışla 10.398,40 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise Türkiye saatiyle 20.31 itibarıyla yüzde 0,49'luk azalışla 1,1971 seviyelerinde bulunuyor.